Борьба с коррупцией

В Волгоградской области выявили хищение 779 тыс. рублей при ремонте томографа

Борьба с коррупцией 23.10.2024 08:01
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23.10.2024 08:01


Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области выявлен факт хищения 779 тысяч рублей бюджетных  средств. Как сообщает V102.RU со ссылкой на МВД РФ, они были выделены на ремонт томографа в больнице  Серафимовичского района. В совершении мошенничества подозревается 41-летний предприниматель из Волгограда.
В  2022 году между медицинским учреждением и возглавляемой бизнесменом коммерческой организацией был заключен контракт на восстановление  компьютерного томографа. По данным оперативников, руководитель фирмы для участия в закупке помимо своего коммерческого предложения предоставил поддельные данные от сторонних организаций, в которых указывались недостоверные сведения об объёме и цене работ. Таким образом он ввел в заблуждение руководство больницы и  искусственно завысил стоимость контракта. Выиграв конкурсную процедуру, в соответствии с соглашением он за оказание услуг получил почти 1 миллион рублей, из которых около 200 тысяч рублей направил на фактическое исполнение условий договора, а остальными средствами распорядился по собственному усмотрению.
ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Недобросовестному предпринимателю избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Предварительное расследование продолжается.

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