Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области выявлен факт хищения 779 тысяч рублей бюджетных средств. Как сообщает V102.RU со ссылкой на МВД РФ, они были выделены на ремонт томографа в больнице Серафимовичского района. В совершении мошенничества подозревается 41-летний предприниматель из Волгограда.

В 2022 году между медицинским учреждением и возглавляемой бизнесменом коммерческой организацией был заключен контракт на восстановление компьютерного томографа. По данным оперативников, руководитель фирмы для участия в закупке помимо своего коммерческого предложения предоставил поддельные данные от сторонних организаций, в которых указывались недостоверные сведения об объёме и цене работ. Таким образом он ввел в заблуждение руководство больницы и искусственно завысил стоимость контракта. Выиграв конкурсную процедуру, в соответствии с соглашением он за оказание услуг получил почти 1 миллион рублей, из которых около 200 тысяч рублей направил на фактическое исполнение условий договора, а остальными средствами распорядился по собственному усмотрению.