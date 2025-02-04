Машины всмятку: под Волгоградом две «Лады» не поделили трассу





В Михайловском районе Волгоградской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей «Лада Гранта» и «Лада Приора». Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла поздно вечером 3 февраля на автодороге «Жирновск – Вешенская».

По предварительной информации, столкновение легковушек произошло на 182-м километре трассы. Оба автомобиля после удара лоб в лоб сильно пострадали.





В результате ДТП водитель «Гранты», а также водитель и пассажирка автомобиля «Приоры» были госпитализированы в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области