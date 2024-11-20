В Волжском МУП, экс-чиновник и перевозчик оштрафованы за нечестный конкурс

Прокуратура Волжского возбудила административные производства в отношении муниципального предприятия, бывшего чиновника и бизнесмена из-за нарушения закона о конкуренции при проведении конкурса на право осуществления пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам. Как рассказала V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, между комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации Волжского, МУП «Волжская автоколонна №1732» и индивидуальным предпринимателем был совершен ряд согласованных действий, которые привели к ненадлежащему подсчёту баллов в конкурсе на получение свидетельства на право осуществления пассажирских перевозок по муниципальные маршрутам, победе конкретного коммерсанта и фактическому ограничению конкуренции.
Постановлениями УФАС России по Волгоградской области виновные в ограничении конкуренции были привлечены к административной ответственности. Должностному лицу назначен штраф в размере 20 тыс. рублей, муниципальному учреждению - 50 тыс. рублей, индивидуальному предпринимателю - 15 тыс. рублей.
Напомним,
как ранее сообщало V102.RU, скандал в сфере пассажирских перевозок в Волжском разразился в 2021 году. Индивидуальные предприниматели, которые работают на нескольких городских коммерческих маршрутах, после объявления мэрией конкурса на организацию перевозок посчитали, что документация закупки составлена под простое товарищество, в состав которого входит муниципальное предприятие «Волжская автоколонна 1732». В случае осуществления этой схемы в городе произошла бы монополизация рынка пассажирских перевозок, а предприниматели, работающие на коммерческих маршрутах, и их сотрудники остались бы без работы или вынуждены были по дешевке сдавать свой транспорт в аренду монополисту. На сторону перевозчиков встало Волгоградское УФАС, которое обратилось в суд и выиграло у комитета все процессы. В итоге чиновников обязали провести другой конкурс с измененной системой подсчета баллов, и предприниматели, работающие на 11 маршрутах, смогли продолжить свою деятельность.