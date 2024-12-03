Борьба с коррупцией

Служебные квартиры депутатов Волгоградской облдумы остались без ремонта

Борьба с коррупцией 03.12.2024 06:29
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03.12.2024 06:29


Аукцион по поиску подрядчика для ремонта двух служебных квартир депутатов регионального парламента не состоялся из-за отсутствия заявок. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов.
Напомним, ранее сообщалось, что из бюджета Волгоградской области было выделено 679 тысяч рублей на ремонт двух квартир, расположенных в домах №3/1 по ул. Тулака и по ул. Авиаторов,4. В частности, в квартире по улице Авиаторов должны были привести в порядок ванную, туалет, кухню, коридор и комнату. В жилом помещении по ул. Тулака планировалось отремонтировать коридор, гостиную, спальню, кухню и лоджию.
Однако не исключено, что в областной думе снова разместят данную закупку и попробуют со второй попытки навести уют в служебном жилье народных избранников.

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