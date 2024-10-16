Борьба с коррупцией 16.10.2024 08:06
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16.10.2024 08:06
Центральный районный суд Волгограда вынес приговор бывшему гендиректору АО «Волгоградтранспригород». Как сообщили V102.RU в Волгоградской транспортной прокуратуре, которая поддерживала обвинение, экс-руководитель организации, занимающейся железнодорожными пассажирскими перевозками в регионе, подозревался в использовании должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы.
Бывший руководитель АО в декабре 2022 года незаконно издал приказ о компенсации расходов по обустройству на новом месте жительства для одного из своих работников. В итоге с января по ноябрь 2023 года организацией были возмещены работнику расходы в общей сумме 420 000 рублей за наем жилого помещения. Что принесло материальный ущерб организации.
Суд с учетом наличия смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 70 000 рублей, а также дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением руководства финансово-хозяйственной деятельностью в организациях железнодорожного транспорта сроком на 2 года.
Приговор в законную силу не вступил.
Напомним, как сообщало V102.RU на основании данных из открытых источников, руководителем АО с ноября 2021 по июль 2024 года являлся Павел Валько.
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