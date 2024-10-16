Борьба с коррупцией

Экс-гендиректора АО «Волгоградтранспригород» оштрафовали на 70 тысяч за растрату 420 тысяч

Борьба с коррупцией 16.10.2024 08:06
0
16.10.2024 08:06


Центральный районный суд Волгограда вынес приговор бывшему гендиректору АО «Волгоградтранспригород». Как сообщили V102.RU в Волгоградской транспортной прокуратуре, которая поддерживала обвинение, экс-руководитель организации, занимающейся железнодорожными пассажирскими перевозками в регионе, подозревался в использовании должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы. 
Бывший руководитель АО в декабре 2022 года незаконно издал приказ о компенсации расходов по обустройству на новом месте жительства для одного из своих работников.  В итоге с  января по ноябрь 2023 года организацией были возмещены работнику расходы в общей сумме 420 000 рублей за наем жилого помещения. Что принесло материальный ущерб организации. 
Суд с учетом наличия смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 70 000 рублей, а также дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением руководства финансово-хозяйственной деятельностью в организациях железнодорожного транспорта сроком на 2 года.
Приговор в законную силу не вступил.
Напомним, как сообщало V102.RU на основании данных из открытых источников, руководителем АО с ноября 2021 по июль 2024 года являлся Павел Валько. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Борьба с коррупцией
15.10.2024 07:33
Борьба с коррупцией 15.10.2024 07:33
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
14.10.2024 14:50
Борьба с коррупцией 14.10.2024 14:50
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
11.10.2024 09:19
Борьба с коррупцией 11.10.2024 09:19
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
14.09.2024 09:52
Борьба с коррупцией 14.09.2024 09:52
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
06.09.2024 10:24
Борьба с коррупцией 06.09.2024 10:24
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
15.08.2024 07:10
Борьба с коррупцией 15.08.2024 07:10
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
24.07.2024 16:33
Борьба с коррупцией 24.07.2024 16:33
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
18.07.2024 13:27
Борьба с коррупцией 18.07.2024 13:27
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
08.07.2024 21:16
Борьба с коррупцией 08.07.2024 21:16
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
02.07.2024 11:14
Борьба с коррупцией 02.07.2024 11:14
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
01.07.2024 20:22
Борьба с коррупцией 01.07.2024 20:22
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
20.06.2024 15:16
Борьба с коррупцией 20.06.2024 15:16
Комментарии 0

0
Далее
Борьба с коррупцией
20.06.2024 09:45
Борьба с коррупцией 20.06.2024 09:45
Комментарии 0

0
Далее
Борьба с коррупцией
19.06.2024 19:18
Борьба с коррупцией 19.06.2024 19:18
Комментарии 0

0
Далее
Борьба с коррупцией
28.05.2024 08:26
Борьба с коррупцией 28.05.2024 08:26
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

11:36
Очередное ДТП с маршруткой засняла камера в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:35
БФ «Синара» открывает прием заявок на участие в грантовом конкурсе проектов-2024Смотреть фотографии
11:08
В Волгограде таксист покалечил трех пассажиров в ДТП с маршруткой №29ССмотреть фотографииCмотреть видео
10:58
В Волгограде оперативники вышли на убийцу по его кровавым следамСмотреть фотографии
10:31
ФСБ задержала волгоградца на напичканном фальсификатом и деньгами автоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:11
Афериста из Новосибирска приговорили к 7 годам колонии за обман 16 волгоградцевСмотреть фотографии
10:08
В билайне рассказали о новом виде мошенничества в мессенджерахСмотреть фотографии
10:04
На трассе Волгоград-Луганск КАМАЗ протаранил «семерку»: двое в больницеСмотреть фотографии
09:42
В Волгограде тепло официально подали в 2,5 тыс. домовСмотреть фотографии
09:35
Арбитражный суд Волгоградской области остался без светаСмотреть фотографии
09:01
Волгоградка в аэропорту лишилась привезенных из Турции зеркалСмотреть фотографии
08:38
На севере Волгоградской области 18 октября выпадет первый снегСмотреть фотографии
08:34
Волгоградцы просят власти вглядеться в новый, но уже «померкший» скверСмотреть фотографииCмотреть видео
08:28
«Опоздавший» на СВО волгоградец отдал бойцам свой минивэн ToyotaСмотреть фотографии
08:06
Экс-гендиректора АО «Волгоградтранспригород» оштрафовали на 70 тысяч за растрату 420 тысячСмотреть фотографии
06:38
Берег Волгоградского водохранилища вместо песка засыпали битым кирпичомСмотреть фотографии
21:47
В Волгограде СК России проверяет сообщения о попытке изнасилования 15-летней школьницыСмотреть фотографии
21:25
Замглавы района в Волгоградской области оштрафовали за равнодушие к жителямСмотреть фотографии
21:01
Дотянули до дождей: в центре Волгограда лишили тротуаров ул. КраснознаменскуюСмотреть фотографии
20:19
Не было шансов: в Волгограде камеры засняли момент наезда самосвала на велосипедистаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:55
В Волгограде на ул. Землячки самосвал насмерть задавил велосипедистаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:21
В Волжском пожарные потушили жилой дом на острове ЗелёныйСмотреть фотографииCмотреть видео
19:02
Вины не признают: троих молодчиков судят за зверское избиение таксиста в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:01
В Волгограде КАМАЗ частично заблокировал движение по Второй продольнойСмотреть фотографии
18:07
Суд Камышина взыскал компенсацию с коммунальщиков за разбитую SkodaСмотреть фотографии
17:09
Волгоградцы пристыдили чиновников глиняной дорогой на улице маршала ЖуковаСмотреть фотографии
16:50
Скандинавское хюгге в Новой МосквеСмотреть фотографии
16:41
Гидрометцентр предупредил волгоградцев об утреннем туманеСмотреть фотографии
16:18
Больше 1 млн рублей отдала волгоградка за замену сим-картыСмотреть фотографии
16:03
Несостоявшуюся закладчицу приговорили в Волгограде к восьми годам колонииСмотреть фотографии
 