Борьба с коррупцией

Экс-начальник волгоградской ГИБДД пошел под суд за взятку автосервисом

Борьба с коррупцией 04.12.2024 09:15
0
04.12.2024 09:15


Прокуратура Волгоградской области направила в суд уголовное дело о взяточничестве в особо крупном размере и легализации имущества, полученного преступным путем, в отношении бывшего начальника ГИБДД Волгоградской области Александра Степанова. Как сообщили V102.RU в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, экс-руководитель областной автоинспекции с марта по сентябрь 2023 года безвозмездно за оказание покровительства получил от руководителя коммерческой организации, осуществляющей деятельность по перевозке крупногабаритных грузов, строительные материалы стоимостью более 2,5 млн рублей для возведения на земельном участке его родственника торгово-сервисного пункта обслуживания автомобилей в Городищенском районе. Этот объект впоследствии был оформлен на имя этого родственника. 
Оперативное сопровождение расследования осуществлялось сотрудниками ОРЧ СБ ГУ МВД России по Волгоградской области.Процесс пройдет в Красноармейском районном суде Волгограда. 
Напомним, Александр Степанов также имел отношение к разразившемуся летом 2023 года скандалу, связанному  с певицей Анет Сай Тогда популярную исполнительницу доставили на служебной машине с мигалками в аэропорт. При этом певица снимала в салоне авто видео, на котором примеряла головной убор полицейского. 
Сначала увольнение Степанова связывали с этой скандальной историей. А затем стало известно о подозрении руководителя областной автоинспекции в получении взяток.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Борьба с коррупцией
03.12.2024 06:29
Борьба с коррупцией 03.12.2024 06:29
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
28.11.2024 13:18
Борьба с коррупцией 28.11.2024 13:18
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
26.11.2024 15:26
Борьба с коррупцией 26.11.2024 15:26
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
24.11.2024 20:44
Борьба с коррупцией 24.11.2024 20:44
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
22.11.2024 19:04
Борьба с коррупцией 22.11.2024 19:04
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
20.11.2024 19:11
Борьба с коррупцией 20.11.2024 19:11
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
23.10.2024 08:01
Борьба с коррупцией 23.10.2024 08:01
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
21.10.2024 16:10
Борьба с коррупцией 21.10.2024 16:10
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
16.10.2024 08:06
Борьба с коррупцией 16.10.2024 08:06
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
15.10.2024 07:33
Борьба с коррупцией 15.10.2024 07:33
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
14.10.2024 14:50
Борьба с коррупцией 14.10.2024 14:50
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
11.10.2024 09:19
Борьба с коррупцией 11.10.2024 09:19
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
14.09.2024 09:52
Борьба с коррупцией 14.09.2024 09:52
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
06.09.2024 10:24
Борьба с коррупцией 06.09.2024 10:24
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
15.08.2024 07:10
Борьба с коррупцией 15.08.2024 07:10
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:42
В Волгограде вахтовик отдал рекордные 19 млн рублей мошенникамСмотреть фотографии
12:37
Дикие кабаны бесстрашно прошлись по хутору в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:11
Бочаров продлил полномочия замгубернатора Геннадия ШевцоваСмотреть фотографии
12:03
В регионе России создадут спецсчет для пожертвований бизнеса на СВОСмотреть фотографии
11:40
В районе Волгоградской области мужчина погиб при пожаре в частном домеСмотреть фотографии
11:28
Волгоградский 17-летний боец стал серебряным призером первенства мира по ММАСмотреть фотографии
11:24
T2 оценила технологичные разработки волгоградских студентовСмотреть фотографии
11:17
В Волгограде речные трамвайчики завершили судоходный сезонСмотреть фотографии
11:11
«А как же десятки камер?»: полиция Волгограда ищет изуродовавших арт-объект вандаловСмотреть фотографии
10:50
После ареста счетов волгоградка погасила 600-тысячный долг за светСмотреть фотографии
10:35
Полузащитник «Ротора» Владислав Тюрин получил серьезную травму спиныСмотреть фотографии
10:26
Бастрыкин проконтролирует расследование гибели детей-инвалидов от ветрянкиСмотреть фотографии
10:07
Новостройки в Волгограде подешевели почти на 5%Смотреть фотографии
09:49
Таджичка фиктивно записала волгоградца в отцы своего ребенкаСмотреть фотографии
09:43
В Волжском Skoda Octavia сбила пешехода и влетела в микроавтобусСмотреть фотографии
09:31
В Волгограде сократили маршрут движения трамваев из-за аварии на подстанцииСмотреть фотографии
09:15
Экс-начальник волгоградской ГИБДД пошел под суд за взятку автосервисомСмотреть фотографии
08:36
Убившую двоих детей инфекцию нашли у сотрудника интерната под ВолгоградомСмотреть фотографии
07:51
В Волгограде в утренний час пик остановились трамваиСмотреть фотографии
21:49
В Волгограде простятся с Екатериной Буравлевой, задавленной водителем BMWСмотреть фотографии
21:15
В Волжском юный геймер задонатил мошеннику с карты мамы 69 тыс. рублейСмотреть фотографии
20:24
В облкомздраве прокомментировали гибель воспитанников интерната под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:19
Пальцы веером: в Волгограде вандалы изуродовали символ Крымской весныСмотреть фотографии
19:57
В «Роторе» оценили итоги первой части сезона и простились с двумя футболистамиСмотреть фотографии
19:06
В Волгоградской области введён жёлтый уровень опасности из-за непогодыСмотреть фотографии
18:41
После ЧП в Анталье эвакуировали пассажиров самолета в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
18:05
«Бизнес есть бизнес»: цены на новогодние ели и сосны за год выросли в Волгограде на 15%Смотреть фотографии
17:17
В России промышленных «самогонщиков» вычислят по спутниковым снимкамСмотреть фотографии
16:55
В Волгограде суд обязал сторонников домашних родов показать младенца врачамСмотреть фотографии
15:58
В Волгограде массовая авария парализовала работу трамваевСмотреть фотографииCмотреть видео
 