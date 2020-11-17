Борьба с коррупцией

Главе поселения под Волгоградом грозит 12 лет за обогащение на ремонте дороги

Борьба с коррупцией 17.11.2020 12:50
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17.11.2020 12:50


Перед судом по обвинению в получении взятки в сумме 300 тысяч рублей предстанет глава Малодельского сельского поселения Фроловского района. Об этом ИА "Высота 102" сообщила сегодня старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
Указанные средства, по версии следствия, мужчина получил за заключение муниципального контракта на ремонт дороги, пострадавшей в 2018 года от стихии.
По материалам дела, обвиняемый в октябре и ноябре 2019 года получил от генерального директора коммерческой организации в общей сумме 300 тысяч рублей за заключение муниципального контракта на ремонт автомобильной дороги и дальнейшую беспрепятственную приемку выполненных работ. Контракт заключался на ремонт подъезда к станице Малодельская и предусматривал финансирование в сумме 8 миллионов рублей.
Расследование уголовного дела проводилось СО по Фроловскому району СУ СК России по Волгоградской области.
Вину в содеянном чиновник полностью признал.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение по существу в районный суд.
Главе поселения за содеянное грозит до 12 лет лишения свободы. Уголовное дело в отношении директора коммерческой фирмы не возбуждалось, поскольку он добровольно сообщил в правоохранительные органы о противоправном требовании чиновника.

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