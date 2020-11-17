Банк «Открытие» продлевает действие «Госпрограммы 2020» по ставке 5,99%

Экономика 17.11.2020 10:30 Новости компаний
0
17.11.2020 10:30 Новости компаний
Банк «Открытие» продлевает действие специальных условий по «Госпрограмме 2020». Взять кредит в «Открытии» на покупку жилья в рамках программы можно по ставке 5,99%, сообщила иА «Высота 102» пресс-служба банка.
«Госпрограмма 2020» предусматривает покупку квартиры в новостройке у застройщика. Максимальная сумма кредита составляет 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, а также 6 млн руб. для остальных регионов России. Срок кредитования — до 30 лет, размер первоначального взноса – от 15%. По кредитам с первоначальным взносом менее 20% применяется надбавка 0,5%. Стать заемщиком по госпрограмме может любой гражданин РФ вне зависимости от семейного положения и социального статуса.
Банк предлагает безвизитную технологию выдачи ипотечных кредитов. Подать заявку на ипотеку, предоставить все необходимые документы, получить кредитное решение и вести переговоры с банком можно онлайн, а оформить сделку можно на территории застройщика или в любой другой удобной локации – необходимые документы на подпись привезет сотрудник банка.
«Ипотека с господдержкой пользуется большим спросом у россиян, и мы рады предложить нашим клиентам одни из лучших условий по программе на рынке», –говорит Нина Крючкова, заместитель директора департамента кредитного бизнеса банка «Открытие».
Реклама
Россияне назвали развитую медицину главным признаком качественной жизни17.11.2020 16:14
Экономика 17.11.2020 16:14
Зарегистрировать бизнес волгоградцам теперь можно в мобильном офисе Сбербанка17.11.2020 15:15
Экономика 17.11.2020 15:15
Волгоградский «КАУСТИК» с начала нынешнего года увеличил экспорт некоторых видов продукции17.11.2020 11:08
Экономика 17.11.2020 11:08
В Волгоградском регионе сокращаются энергодолги17.11.2020 09:58
Экономика 17.11.2020 09:58
Волгоградская область сохранила «чемпионство» в антирейтинге регионов ЮФО по зарплатным долгам16.11.2020 20:49
Экономика 16.11.2020 20:49
Банк «Открытие» обновляет условия обслуживания по карте Opencard Плюс16.11.2020 16:57
Экономика 16.11.2020 16:57
Компания экс-губернатора Калининградской области займется в Волгограде скоростным трамваем16.11.2020 16:26
Экономика 16.11.2020 16:26
Умные приборы учета позволили сэкономить в Волгограде за 9 месяцев 2,7 млн кВт*ч электроэнергии16.11.2020 16:08
Экономика 16.11.2020 16:08
Семь из десяти потребительских кредитов клиенты Сбербанка оформляют онлайн16.11.2020 13:38
Экономика 16.11.2020 13:38
ВТБ запустил мобильную кассу для бизнеса16.11.2020 12:49
Экономика 16.11.2020 12:49
Волгоградская область и Адыгея выделились по размеру прожиточного минимума16.11.2020 11:13
Экономика 16.11.2020 11:13
Газификация Волгоградской области в рамках нацпроектов поможет развитию экономики16.11.2020 08:52
Экономика 16.11.2020 08:52
За один месяц в Волгоградской области некоторые продукты подорожали на треть16.11.2020 08:01
Экономика 16.11.2020 08:01
В Волгограде территорию бывшего тракторного завода освобождают от обременений для новой застройки14.11.2020 19:45
Экономика 14.11.2020 19:45
Большой или маленький, круглый или квадратный: какой стол нужен вашей кухне13.11.2020 15:04
Экономика 13.11.2020 15:04
Реклама