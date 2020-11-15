Здравоохранение

В Волгоградской области COVID-19 убивает и старых, и молодых

Здравоохранение 15.11.2020 17:11
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15.11.2020 17:11


46-летняя жительница Октябрьского района скончалась от коронавируса за последние сутки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональный оперштаб, при первых признаках заболевания женщина обратилась за помощью медиков. Сначала она лечилась амбулаторно, но положительной динамики нахождение дома не принесло. Больную с коронавирусом и двусторонней пневмонией госпитализировали в госпиталь при областном наркодиспансере. Спасти пациентку медикам не удалось. Известно, что у нее имелись заболевания сердца.
Еще трое погибших, которые попали в статистику за последние сутки, - пожилые  женщины.  Коронавирус унес жизни 71-летней волгоградки, , 74-летней жительницы Камышинского района и 94-летней жительницы областного центра. Все они скончались в инфекционных госпиталях. 
Всего в Волгоградской области зафиксировано 248 летальных исходов от COVID-19.

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