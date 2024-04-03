Здравоохранение

Шпаргалка молодым родителям от «СОГАЗ-Мед»: первый прикорм и календарь прорезывания зубов

Здравоохранение 03.04.2024 10:33 Реклама
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03.04.2024 10:33 Реклама


Каждая мама знает, что самое лучшее и здоровое питание для новорожденного – это грудное молоко. Оно содержит идеальный баланс жиров, белков и минеральных элементов, которые способствуют правильному росту малыша, повышают иммунитет и налаживают пищеварение. Но ребенок растет и со временем одного грудного вскармливания начинает не хватать. 
Специалисты компании «СОГАЗ-Мед» подготовили небольшую шпаргалку для молодых родителей с информацией о введении первого прикорма, а также порядке прорезывания молочных зубов. 
Правила введения прикорма
Врачи-педиатры единогласно считают, что оптимальное время для начала прикорма ребенка – это 6 месяцев. В этом возрасте желудок малыша уже готов принять овощи, каши и фрукты.
Начинать следует с одного продукта, а каждый последующий можно вводить лишь после привыкания (в среднем 3-5 дней) и отсутствия аллергических реакций. Нельзя давать одновременно два продукта, поскольку при появлении реакции вы не сможете понять, какой продукт ее спровоцировал. Объем продукта для первой пробы – половинка чайной ложечки. Новый продукт следует дать запить грудным молоком или смесью. Давать новое блюдо следует в утреннее кормление, тогда к концу дня станет заметно, нормально ли переносит его ребенок. Рекомендуется вести дневник, в котором отмечать все продукты, съеденные малышом. Знакомство с новой пищей следует отложить, если малыш заболел, а также на время вакцинации (три дня до и после прививки). В ситуации, когда продукт вызвал аллергию или другую отрицательную реакцию, новые блюда не дают до исчезновения болезненных проявлений. Среди овощей наиболее подходящими для первого прикорма считают кабачки, цветную капусту, картофель и репу. Первыми кашами, которые может попробовать шестимесячный ребенок, называют гречневую и кукурузную. Из фруктов ребенку этого возраста можно давать яблоки, груши и бананы.
Когда у ребенка прорезываются первые зубы?
Возможные сроки и порядок прорезывания зубов индивидуальны для каждого ребенка. Ниже описаны приблизительные стандарты их появления: 

– Первые нижние резцы – 6-9 месяцев.
– Первые верхние резцы – 7-10 месяцев.
– Вторые (боковые) верхние и нижние резцы – 9-12 месяцев.
– Первые верхние коренные зубы – 12-18 месяцев.
– Первые нижние коренные зубы – 13-19 месяцев.
– Верхние клыки – 16-20 месяцев.
– Нижние клыки – 17-22 месяца.
– Вторые нижние коренные зубы – 20-23 месяца.
– Вторые верхние коренные зубы – 24-26 месяцев.
В момент прорезывания зубов у малыша может снижаться аппетит, ухудшаться сон, портиться настроение, подниматься температура и т.п. «СОГАЗ-Мед» рекомендует родителям более внимательно относиться к малышу в столь непростой период и при необходимости вызвать врача. 
Чтобы ребенок рос здоровым, а также в целях профилактики развития детских заболеваний в системе ОМС существует программа диспансеризации несовершеннолетних граждан, которая включает регулярные профилактические осмотры и обследования маленьких пациентов до их совершеннолетия. Полный перечень обследований и специалистов можно узнать в приказе Министерства здравоохранения N514н от 10 августа 2017 г. 
Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы о системе ОМС, медицинской помощи или качестве ее оказания, вы можете обратиться за помощью к страховым представителям на сайте sogaz-med.ru или в мобильном приложении «СОГАЗ ОМС» (для Android), используя онлайн-чат, по телефону круглосуточного контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный) или в офисах компании «СОГАЗ-Мед».  
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