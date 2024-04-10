В Волгоградской области обновили еще одну поликлинику при ЦРБ

В Волгоградской области завершили капитальный ремонт в поликлинике Суровикинской центральной райбольницы. По информации регионального комитета здравоохранения, ремонт был проведен на площади свыше 1 тысячи кв. м.

На всех трех этажах поликлиники, которая обслуживает более 30 тысяч человек, подрядная компания заменила окна, двери, систему электроснабжения. Во время ремонта пациентов принимали на базе бывшего детского отделения.

Теперь отремонтированное здание медучреждения готово принять 600 пациентов в смену. Также активно решается кадровый вопрос. В поликлинике уже работают два педиатра, хирург, два терапевта и два врача функциональной диагностики.

Фото: комитет здравоохранения Волгоградской области