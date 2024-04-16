Как оценить свое репродуктивное здоровье? Инструкция от экспертов ОМС





С 2024 года Министерство здравоохранения РФ включило в программу диспансеризации обследования репродуктивного здоровья мужчин и женщин. По полису обязательного медицинского страхования их смогут пройти около 6 миллионов россиян. О том, почему не стоит пренебрегать этим направлением в диспансеризации и как его пройти в своей поликлинике, рассказали эксперты системы ОМС.

– Предусмотренная программой госгарантий превентивная медицина, которая направлена на профилактику заболеваний и раннее выявление рисков, помогает людям сохранять здоровье и повышать качество жизни. Поэтому для нас по-прежнему одним из приоритетных направлений остается увеличение объёмов профилактической медицинской помощи, – отметил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин. – Прохождение диспансеризации помогает выявлять заболевания на ранних стадиях, когда их лечение проходит более эффективно. Кроме того, профилактические осмотры позволяют оценить общее состояние здоровья, выявить факторы риска и предотвратить возможные заболевания.

Что такое репродуктивное здоровья и что на него влияет?

По данным Росстата, частота бесплодных браков в нашей стране на сегодня колеблется от 17 до 24% в зависимости от региона. Критическим для демографической ситуации, по данным Всемирной организации здравоохранения, считается показатель 15%. Причин для этого множество. Как отмечают эксперты, на репродуктивное здоровье влияет как образ жизни – малоподвижность, вредные привычки, стресс, так и различные невыявленные инфекционные заболевания, а также врожденные патологии. Со многими из причин современная медицина научилась эффективно справляться при своевременном обращении к врачу. Поэтому регулярная диспансеризация может иметь положительное влияние на репродуктивное здоровье как мужчин, так и женщин.

– Репродуктивное здоровье – это часть общего здоровья человека, которое подразумевает физическое, духовное и социальное благополучие. В настоящее время о репродуктивном здоровье заботятся и врачи, и психологи, и социологи. Для того, чтобы на свет появлялись здоровые малыши, каждый современный человек должен знать, как сохранить своё репродуктивное здоровье, – пояснила член рабочей группы по развитию ОМС Всероссийского союза страховщиков Надежда Гришина.

Какие исследования включены в оценку репродуктивного здоровья?

Первый этап диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья позволяет врачу поставить предварительный диагноз, чтобы затем подтвердить или опровергнуть его с помощью дальнейшей диагностики, как инструментальной, так и лабораторной.

Для женщин первый этап включает осмотр акушером-гинекологом, микроскопические, цитологические и лабораторные исследования мазков, в том числе на инфекционные заболевания и ранней диагностики предраковых состояний. Для мужчин первый этап диспансеризации отличается и включает осмотр врачом-урологом, а при его отсутствии – врачом-хирургом, прошедшим подготовку по вопросам репродуктивного здоровья у мужчин.

Если врачи найдут какие-то отклонения от нормы, мужчины и женщины будут направлены на дополнительные обследования. Например, женщины в возрасте 30-49 лет смогут пройти лабораторные исследования мазков в целях выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза методом ПЦР, УЗИ органов малого таза в начале или середине менструального цикла, УЗИ молочных желез, повторный осмотр акушером-гинекологом.

Мужчины смогут пройти спермограмму, микроскопическое исследование микрофлоры или лабораторные исследования в целях выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза методом ПЦР, а также УЗИ предстательной железы и органов мошонки. После этого посетить повторный прием врача-уролога или врача-хирурга, прошедших подготовку по вопросам репродуктивного здоровья.

– Отмечу, что ранее спермограммы для мужчин в рамках бесплатных диспансеризаций не было, а ведь это – практически единственный анализ, который позволяет объективно оценить количество и качество семенной жидкости и ее составных компонентов и по этим данным сделать выводы о фертильности мужчины, – подчеркнул советник генерального директора «Капитал-МС» Михаил Пушков.

Как проверить репродуктивное здоровье в ходе диспансеризации?

Исследования репродуктивного здоровья проводятся в рамках диспансеризации взрослого населения бесплатно за счет средств ОМС в той поликлинике, к которой вы прикреплены для получения первичной медико-санитарной помощи.

Для прохождения диспансеризации необходимо выбрать удобную дату, согласовать ее с работодателем, поликлиникой и/или страховым представителем своей страховой компании, в которой оформлен полис ОМС. Обязательно взять с собой полис ОМС, паспорт. Анализы нужно сдавать натощак и взять с собой среднюю часть утренней порции мочи, собранную заранее дома в аптечный стерильный контейнер. В поликлинике обратиться либо в регистратуру, либо в кабинет профилактики.

Что делать, если поликлиника не проводит такие обследования?

Отсутствие в поликлинике по месту прикрепления возможности для оценки репродуктивного здоровья не должно быть препятствием для ее проведения.

– При невозможности прохождения всех исследований в одной медицинской организации, в ней должны произвести забор материала, а потом направить его в иную медорганизацию, в том числе федеральную, – пояснил Михаил Пушков. – А при отсутствии в поликлинике нужных специалистов, участвующих в диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья (акушер-гинеколог, уролог, должным образом подготовленный хирург), эта медорганизация должна привлечь нужных врачей, в том числе на основе выездных форм работы и обязательно проинформировать граждан о дате и времени их приема не менее чем за 3 рабочих дня до назначения даты приема.

Эксперты ОМС также напоминают, что при любых сложностях при прохождении диспансеризации, необходимо обращаться в страховую медицинскую организацию.

– Если вам отказывают в определенных исследованиях, вы не можете попасть к нужным врачам, вас не информируют о том, какой объем обследований полагается, в любом спорном случае – обращайтесь в свою страховую компанию. Страховое представитель всегда окажет помощь и сделает все возможное для решения вашего вопроса, – подчеркнул Пушков.

Для того, чтобы связаться со своей страховой компанией, нужно узнать ее название, которое расположено на вашем полисе ОМС. Там же, как правило, указаны все необходимые контактные данные или официальный сайт страховой организации.



