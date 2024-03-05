Волгоградцев в 2024 году настиг новый вид гриппа

Здравоохранение 05.03.2024 21:06
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05.03.2024 21:06
В Волгоградской области впервые в этом году выявлен грипп типа В. Такие данные привели в региональном управлении Роспотребнадзора, передает V102.RU. При этом с конца прошлого года и в начале 2024 года в регионе фиксировался грипп типа А. По итогам последней недели эпидемиологи наблюдают циркуляцию уже двух видов гриппа – А и В.Также возбудителями респираторных вирусных инфекций стали риновирус, РС-вирус, металпневмовирус, аденовирус и парагрипп.
При этом, правда, уровень заболеваемости ОРВИ в Волгоградской области снизился на 7% во всех возрастных группах. Также на столько же наблюдается снижение интенсивности внебольничных пневмоний.
Справка. Различают три вида гриппа - А, В и С. Вирус типа A является наиболее опасным, он может вызывать эпидемии и пандемии. Вирус B вызывает более легкое заболевание, а инфицирование вирусом C может даже протекать бессимптомно.
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