Здравоохранение

Волгоградские врачи пересадили онкобольной ее почку

Здравоохранение 09.04.2024 20:09
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09.04.2024 20:09


Аутотрансплатацию почки впервые в волгоградском регионе выполнили врачи волжского филиала ФГБУ «НМИЦ ТИО им. академика В.И. Шумакова» Минздрава России — женщине с онкологическим заболеванием провели уникальную органосохраняющую операцию.
Как рассказали V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области, в межучреждение поступила пациентка со  злокачественным новообразованием в правой почке. Специалисты центра трансплантологии по итогам консилиума с врачами Волгоградского областного онкодиспансера приняли решение о проведении редкой операции. Хирурги удалили больной орган, выполнили резекцию, устранив опухоль размером около 9 см, и затем трансплантировали женщине ее же почку. Операция длилась около пяти часов и прошла успешно, пациентка быстро пошла на поправку.
Подобные операции в России и в мире выполняются крайне редко. Пациентке не придется принимать  подавляющие иммунитет препараты, так как  отсутствуют риски отторжения собственного органа.
Напомним, в современном центре уже проводят операции  по пересадке печени, сердца, а осенью 2023 года здесь впервые трансплантировали почку ребенку.  Всего  прооперировано уже 7,3 тыс. человек, в том числе выполнено 128 пересадок почки, 29 трансплантаций печени, 16 пересадок сердца.


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