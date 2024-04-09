Волгоградские врачи пересадили онкобольной ее почку





Аутотрансплатацию почки впервые в волгоградском регионе выполнили врачи волжского филиала ФГБУ «НМИЦ ТИО им. академика В.И. Шумакова» Минздрава России — женщине с онкологическим заболеванием провели уникальную органосохраняющую операцию. Аутотрансплатацию почки впервые в волгоградском регионе выполнили врачи волжского филиала ФГБУ «НМИЦ ТИО им. академика В.И. Шумакова» Минздрава России — женщине с онкологическим заболеванием провели уникальную органосохраняющую операцию.

Как рассказали V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области, в межучреждение поступила пациентка со злокачественным новообразованием в правой почке. Специалисты центра трансплантологии по итогам консилиума с врачами Волгоградского областного онкодиспансера приняли решение о проведении редкой операции. Хирурги удалили больной орган, выполнили резекцию, устранив опухоль размером около 9 см, и затем трансплантировали женщине ее же почку. Операция длилась около пяти часов и прошла успешно, пациентка быстро пошла на поправку.Подобные операции в России и в мире выполняются крайне редко. Пациентке не придется принимать подавляющие иммунитет препараты, так как отсутствуют риски отторжения собственного органа.Напомним, в современном центре уже проводят операции по пересадке печени, сердца, а осенью 2023 года здесь впервые трансплантировали почку ребенку. Всего прооперировано уже 7,3 тыс. человек, в том числе выполнено 128 пересадок почки, 29 трансплантаций печени, 16 пересадок сердца.