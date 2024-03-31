Минздрав РФ оценил работу реаниматологов больницы №25

В ГУЗ «ГКБСМП № 25» состоялась выездная проверка профильной комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в медучреждении, специалисты НМИЦ по профилю «анестезиология реаниматология» ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России оценили организацию оказания медицинской помощи по профилю «анестезиология -реаниматология» в 25-й больнице.
Вместе с Игорем Барановым, заведующим ДКРЦ, главным внештатным специалистом анестезиологом-реаниматологом комитета здравоохранения Волгоградской области специалистами были проинспектированы схема маршрутизации больных в ГУЗ «ГКБСМП № 25», алгоритмы оказания помощи пострадавшим в экстренном состоянии, операционный блок, отделения реанимации и интенсивной терапии. Также проверяющие изучили первичную медицинскую документацию наиболее тяжелых больных.
В результате комиссия осталась удовлетворена организацией и качеством оказания помощи по профилю «анестезиология и реаниматология» в ГУЗ «ГКБСМП № 25» и в регионе, прокомментировали в больнице.
Фото ГУЗ «ГКБСМП № 25» VK.com