Здравоохранение

Угрожающий пневмонией вирус продолжает атаковать волгоградцев

Здравоохранение 23.04.2024 12:43
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23.04.2024 12:43


В Волгоградской области продолжают фиксировать случаи заболевания метапневмовирусом – инфекцией, похожей по течению заболевания на ОРВИ, но вызывающей в некоторых случаях такие осложнения, как бронхит и пневмония. Как сообщили V102.RU в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, помимо этой инфекции у волгоградцев выявляют риновирус и РС-вирус.
В целом же уровень заболеваемости ОРВИ в регионе снизился на 2%. В том числе уменьшилось количество случаев заболевания гриппом типа А. Почти в 2 раза сократились и случаи заболевания COVID-19. Всего в регионе за неделю заболели этой инфекцией 132 человека.

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