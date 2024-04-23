Угрожающий пневмонией вирус продолжает атаковать волгоградцев

В Волгоградской области продолжают фиксировать случаи заболевания метапневмовирусом – инфекцией, похожей по течению заболевания на ОРВИ, но вызывающей в некоторых случаях такие осложнения, как бронхит и пневмония. Как сообщили V102.RU в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, помимо этой инфекции у волгоградцев выявляют риновирус и РС-вирус.В целом же уровень заболеваемости ОРВИ в регионе снизился на 2%. В том числе уменьшилось количество случаев заболевания гриппом типа А. Почти в 2 раза сократились и случаи заболевания COVID-19. Всего в регионе за неделю заболели этой инфекцией 132 человека.