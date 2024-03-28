Здравоохранение

Волгоградские неонатологи выходили 700-граммовую малышку

Здравоохранение 28.03.2024 19:47
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28.03.2024 19:47


Волгоградские врачи сотворили чудо – спасли и выходили девочку, родившуюся с весом в 700 граммов. Как рассказали V102.RU в волгоградском перинатальном центре №2, в конце 2023 года сюда в тяжелом состоянии поступила женщина на 25-й неделе беременности. Врачам пришлось принимать сложное решение и провести операцию, чтобы спасти маму и ее будущего ребенка.
После появления на свет крохи ее подключили к искусственной вентиляции легких – малышка не могла сама дышать. За жизнь ребенка боролись три долгих месяца. И сегодня, наконец, мама Виктория и ее дочка выписались домой. За это время малышка набрала вес почти 3 килограмма.
Среди тех, кто спасал девочку, был и детский врач-анастезиолог-реаниматолог Наталья Спиридонова. По словам главного врача областного перинатального центра №2 Татьяны Веровской, детские реаниматологи — буквально на вес золота. Программа, предусматривающая  выплаты в 2 миллиона рублей редким специалистам-медикам, которая была инициирована и принята главой региона, позволила опытному специалисту сделать выбор в пользу возвращения в родной город и пополнить кадровый состав центра. Но спасенной жизни ребенка нет цены.
Фото облздрав t.me

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