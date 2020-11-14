Здравоохранение

Потеряли четверых: растет число жертв коронавируса в Волгоградской области

Здравоохранение 14.11.2020 12:15
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14.11.2020 12:15


Смерть четырех человек от COVID-19 подтверждена в Волгоградской области за минувшие сутки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные правительственного сайта стопкоронавирус.рф, общее число погибших от этого вируса достигло 244 человек.
Скончались три женщины 84, 42 и 67 лет и 57-летний мужчина. По данным регионального оперативного штаба, 42-летняя женщина проживала в Камышине. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии. Установить примерную дату её заражения вирусом не удалось. 84-летняя пациентка из Волжского лечилась дома самостоятельно, но лучшей ей не становилось. Женщину госпитализировали в больницу №3 с двухсторонней ковидной пневмонией. 67-летняя жительница Волгограда лечилась амбулаторно без положительной динамики. Спустя 4 дня после начала заболевания ее госпитализировали. 57-летний мужчина из Жирновского района также лечился на дому, но лучше  ему не становилось. Его доставили в больницу через три дня после начала заболевания. 
За сутки COVID-19 был подтвержден у 234 граждан. Из больниц выписали 395 пациентов.
Всего число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Волгоградской области составляет более 23,4 тысячи.   

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