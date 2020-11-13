Экс-участника «Дома-2» из Волгограда осудили за обман в инстаграм





Ворошиловский районный суд Волгограда приговорил волгоградского блогера, который обманывал своих подписчиков в соцсетях, к году условно по ст. 160 Уголовного кодекса РФ «Присвоение или растрата». Но в следующем году его ожидает еще одно судебное разбирательство. С учетом всех имеющихся доказательств ему грозит приговор по статье 159 УК РФ «Мошенничество» и реальный срок заключения, рассказал ИА «Высота 102» эксперт проекта ОНФ «За права заемщиков» Михаил Алексеев.

Бывший участник телепроекта «Дом-2» Егор Воробьев, у которого около полумиллиона подписчиков в Инстаграме, предлагал пользователям социальной сети раскрутить их аккаунт в соцсети и увеличить число подписчиков за плату. С кого-то он брал 2-3 тыс. руб., а с клиентов покрупнее – по 15-20 тыс. руб.

Воробьев устраивал популярные конкурсы и марафоны, публикуя в соцсетях сообщения, в которых просил пользователей перечислить на его карту любую сумму для помощи детским домам – на одежду и обувь малышам. О том, что это обман, а детские дома ничего не получили, подписчики узнали позже из СМИ и соцсетей. Вначале блогер обещал публиковать видеоотчеты и приложить все чеки, доказывающие, на что пошли вырученные от сбора средства. Но вместо этого на его страничке появились ролики из отелей и модных ресторанов, а в СМИ стали выходить громкие опровержения популярных блогеров, которые, по словам Воробьева, поддерживали его активность. Они помогли в сборе доказательств его незаконной деятельности.

«Мы стали обобщать информацию, понимая, что этот парень каждый день может проворачивать подобное, собирая деньги под предлогом услуг по продвижению в Инстаграме и благотворительных акций. Учитывая, что эта тема востребована и рынок толком не легализован, ему все это сходило с рук. Но благодаря эффективной работе правоохранительных органов, а также зрелости и профессиональному подходу к этой сфере блогерского сообщества нам удалось довольно быстро довести дело до суда. Пока состоялось только первое заседание, результатом которого стал условный срок для фигуранта. Но в будущем году запланировано судебное заседание по рассмотрению уже более тяжкого обвинения», – рассказал эксперт проекта ОНФ «За права заемщиков» Михаил Алексеев.

Как пояснил ИА «Высота 102» Михаил Алексеев, сейчас Егор Воробьев является фигурантом другого уголовного дела по обвинению в мошенничестве. «Интересно, что даже во время расследования первого дела он продолжал заниматься тем, чем занимался. Еще несколько человек заявили о том, что Воробьев их обманул. Надеемся, второй приговор будем уже реальным и он, наконец, остановится», - заключил эксперт.



