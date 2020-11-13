Здравоохранение

Исчезли в пандемию: жители Волгоградской области днем с огнем ищут инфекционистов

Здравоохранение 13.11.2020 13:40
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13.11.2020 13:40


Жители Волгоградской области жалуются на невозможность попасть на прием к инфекционистам в государственных поликлиниках. Эти специалисты просто исчезли. Как рассказала ИА «Высота 102» жительница Волжского Нина Михайловна, ей необходимо получить заключение этого специалиста для проведения плановой операции. Однако сделать это не удалось. «Я обзвонила поликлиники больницы имени Фишера, поликлинику №1 и №3 горбольницы №3, инфекционистов нет. В одной из поликлиник мне сказали, что специалиста забрали в ковидный госпиталь, потому что там сейчас он нужнее. Никто не спорит. Но я к своей операции готовилась несколько лет. Теперь ее отменять из-за отсутствия инфекциониста?». 
Данную проблему озвучил и другой житель Волжского, представившийся Сергеем. «У меня возникли проблемы со здоровьем, подозревают худшее, потому что стал худеть. Вероятно, мне придется обратиться к онкологу, но перед этим необходимо исключить другие болезни, в том числе инфекционного характера. Но таких специалистов в поликлинике №1 городской больницы №3 Волжского нет. Я понимаю, что сегодня огромная проблема с распространением коронавируса. Но другие инфекции у нас исчезли? И что делать людям, которые болеют не коронавирусом?», - недоумевает мужчина. 
Между тем, корреспондент ИА «Высота 102» обзвонил ряд частных клиник в Волжском и в Волгограде в поисках инфекционистов. Результат был удручающий. В одной из частных клиник Волжского корреспонденту прямо заявили, что он занимается «бесполезным делом». «Вы что, инфекционисты сегодня в дефиците, в Волжском вы их не найдете», - сообщил журналисту администратор. Однако найти этого специалиста в клиниках Волгограда тоже не удалось. Лишь в одной крупной известной сети сообщили, что попасть к инфекционисту можно только в декабре. И посоветовали перезвонить в конце ноября.
ИА «Высота 102» обратилось в комитет здравоохранения Волгоградской области с просьбой прокомментировать ситуацию, связанную с дефицитом врачей узкой специализации в амбулаторном звене.

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