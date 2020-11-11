Расследования 11.11.2020 17:08
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11.11.2020 17:08
Уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности возбуждено в отношении 20-летнего жителя Жирновского района. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, мужчина уронил своего 5-месячного сына. Ребенку своевременно оказали медицинскую помощь, его здоровью ничего не угрожает.
Сообщение в полицию о госпитализации малыша с тяжелой травмой головы поступило из медучреждения. Сотрудники полиции установили, что 20-летний отец ребенка, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей супругой, после чего взял на руки сына, и, не удержав, уронил на землю. Уголовное дело было возбуждено дознавателями по результатам проведенной судебно-медицинской экспертизы. В отношении отца ребенка избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.
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