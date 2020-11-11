Экс-сотрудника волгоградского УФСИН отправили в колонию за взятку





К 2 годам лишения свободы в колонии общего режима за получение взятки приговорен бывший младший инспектор отдела безопасности ФКУ ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, после оглашения приговора в Суровикинском районном суде подсудимый был взят под стражу.

В суде установлено, что фигурант уголовного дела в начале текущего года предложил одному из осужденных за 15 тысяч рублей общее покровительство, а также решение вопроса о смягчении условий отбывания наказания. Денежные средства 22 апреля были перечислены на счет инспектора с банковской карты сожительницы осужденного. Во исполнение договоренности работник исправительного учреждения передал осужденному сотовый телефон, после чего его действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

Вину в содеянном он полностью признал.

Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось Суровикинским МрСО СУ СК РФ по Волгоградской области.

Приговор в законную силу не вступил.



