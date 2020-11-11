Общество 11.11.2020 13:12
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11.11.2020 13:12
Постановление о единовременных выплатах участникам Сталинградской битвы, их вдовам и детям Сталинграда подписано в администрации Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, мероприятия приурочены к празднованию 78-ой годовщины разгрома советскими войсками фашистов под Сталинградом. Деньги будут перечисляться в первом квартале следующего года до 31 марта включительно.
По 5000 рублей получат постоянно проживающим в Волгоградской области участники Сталинградской битвы и труженики тыла, награжденные медалью «За оборону Сталинграда». По 2000 рублей полагается вдовам защитников Сталинграда, не вступившим в повторный брак и гражданам, имеющим статус «Дети Сталинграда».
Комитету соцзащиты населения Волгоградской области поручено до 20 декабря утвердить порядок выплат. Контроль за исполнением постановления возложен на вице-губернатора Зину Мержоеву.
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