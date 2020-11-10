Сбербанк в Волгоградской области выдал рекордное количество ипотечных кредитов





В первые месяцы осени 2020 года выдача ипотечных кредитов в Волгоградском отделении Сбербанка превысила 4,5 млрд рублей, что в 1,6 раза выше прошлогоднего показателя за аналогичный период. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, средний чек одного займа составил более 1,6 млн рублей.

Одной из причин рекордного количества выдач в сентябре и октябре текущего года является желание заемщиков успеть взять кредит в рамках льготной ипотечной программы, которая изначально действовала до 1 ноября 2020 года, однако по решению Министерства финансов РФ была продлена до 1 июля следующего года.

С начала действия программы «Господдержка 2020» по льготной ипотеке в Волгоградском отделении Сбербанка выдано около 3 млрд рублей, благодаря чему более 1,5 тысячи семей получили возможность приобрести квартиры в новостройках.

Наталья Газарян, заместитель управляющего Волгоградским отделением Сбербанка: «Привлекательность условий льготной программы, а также удобство, доступность и онлайн возможности ипотечных сервисов Сбербанка обеспечили повышенный спрос у жителей Волгоградской области на первичном рынке кредитования. Только в октябре из 1343 кредитов более 35% заявок поступило в онлайн-формате через сервис «ДомКлик», благодаря которому дистанционно можно получить не только одобрение ипотеки, объекта недвижимости, но и провести сделку купли-продажи всего за один визит в банк».



