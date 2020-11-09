Общество

Новые задачи губернатора: в Волгоградской области с коронавирусом стабильно сложно

Общество 09.11.2020 12:11
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09.11.2020 12:11


Всех пенсионеров, ветеранов Волгоградской области, членов многодетных семей, беременных женщин с текущей недели включают в список для бесплатного получения лекарственных препаратов при лечении в амбулаторных условиях. Такое решение губернатор региона огласил сегодня. 
Как сообщает ИА «Высота 102», Андрей Бочаров также поручил до конца недели провести анализ использования бесплатного экспресс-тестирования жителей в возрасте 50 лет и старше с целью возможного расширения категорий тестируемых.
Кроме того, согласно поручению главы региона, до конца текущей недели амбулаторно-поликлиническое звено Волгоградской области должно быть обеспечено автотранспортом в запланированном объеме. «При необходимости представить предложения по дополнительному выделению автотранспорта органами исполнительной власти Волгоградской области и подведомственными учреждениями», - отметил Андрей Бочаров.

Также губернатор потребовал провести работу по анализу деятельности информационных центров и центров поддержки, представить дополнительные предложения по формированию резерва медицинских кадров для работы в госпитальном и амбулаторно-поликлиническом звене Волгоградской области и сформировать возможности для резерва медицинского оборудования и лекарственного обеспечения региона на осенне-зимний период.
Андрей Бочаров также поручил своей команде в течение двух недель совместно с представителями аптечных сетей, работающих на территории Волгоградской области, завершить работу с Минздравом и Минпромторгом по бесперебойной поставке в аптеки жизненно важных и антивирусных препаратов. Напомним, отсутствие в аптеках антибиотиков и других препаратов жители региона отмечают уже около месяца.

«Исходя из анализа ситуации, мнения экспертов, специалистов Роспотребнадзора, на ближайшие недели мы прогнозируем стабильно сложную санитарно-эпидемиологическую обстановку», - отметил  Андрей Бочаров.

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