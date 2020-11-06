Грозит пожизненное: суд в Волгоградской области арестовал подозреваемого в убийстве 10-летней девочки (ВИДЕО)
Расследования 06.11.2020 16:39
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06.11.2020 16:39
Клетский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении местного жителя, подозреваемого в убийстве малолетней. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, подозреваемый будет находиться под арестом до 5 января 2021 года.
Напомним, шокирующее преступление произошло 4 октября. Мать десятилетней девочки, вернувшись домой от знакомой, не обнаружила своей 10-летней дочери, о чём сообщила в правоохранительные органы. 5 ноября 2020 года в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ, был задержан 32-летний ранее судимый сожитель матери потерпевшей. В ходе допроса мужчина сообщил, что задушил девочку и убедившись, что она не подаёт признаков жизни, спрятал её тело в лесопосадке вблизи х.Поднижний Клетского района, после чего с места преступления скрылся.
Пропавшую девочку, напомним, искали сотрудники полиции, кинологи, местные жители и волонтеры. Семью девочки местные жители характеризуют как неблагополучную. В ходе расследования этого преступления будет дана оценка и действиям органов опеки. В СУ СК пояснили, что за совершение особо тяжкого преступления задержанному грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
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