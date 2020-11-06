Расследования

18 лет колонии получила ревнивая поджигательница дома в Волгоградской области

Расследования 06.11.2020 16:20
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06.11.2020 16:20


Сегодня Третьим апелляционным судом общей юрисдикции в городе Сочи изменен приговор Волгоградского областного суда от 15 июля 2020 года в отношении 25-летней жительницы Котово Ольги Соколовой. За поджог дома и гибель двух взрослых и ребенка женщина получила 18 лет колонии и ограничение свободы на полтора года. В судебном заседании установлено, что  Соколова в ночь с 27 на 28 августа 2018 года поссорилась с мужем, который сообщил ей о своей симпатии к соседке. В этой связи из ревности женщина пришла к дому потенциальной соперницы и, предварительно облив входную дверь бензином, подожгла ее. При этом в домовладении женщина проживала совместно отцом, мужем и тремя малолетними детьми.
Заметившим пожар соседям удалось вытащить из горевшего дома женщину с двумя малолетними детьми.
В результате действий Соколовой дом сгорел полностью, а от отравления угарным газом погибли отец, муж и трехлетняя дочь потерпевшей.

Как сообщила ИА «Высота102» старший помощник прокурора Оксана Черединина, судом первой инстанции Соколова была признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а,в,е» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом, более двух лиц, в том числе малолетнего), ч.3 ст.30, п.«е» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом), ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога, повлёкшее причинение значительного ущерба). За содеянное она была приговорена к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и последующим ограничением свободы на 1 год 3 месяца.
Вину в инкриминируемых деяниях Соколова не признала и обжаловала приговор в апелляционном порядке, просив суд ее оправдать.
Третий апелляционный суд общей юрисдикции разделил мнение прокуратуры Волгоградской области о правильности квалификации и доказанности вины Соколовой, посчитав основное наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима справедливым. По доводам апелляционного представления прокуратуры региона осужденной усилено дополнительное наказание в виде ограничения свободы до 1 года 6 месяцев.

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