Происшествия

В центре Волгограда машина с девушкой-водителем сбила насмерть пенсионера

Происшествия 06.11.2020 10:15
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06.11.2020 10:15


В Центральном районе Волгограда в ДТП погиб 85-летний пешеход. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, трагедия произошла накануне около трех часов дня. 25-летняя водитель, управляя автомашиной «Тойота Чаузер», двигаясь по ул. Пархоменко со стороны ул. Хиросимы в сторону ул. Ткачева, напротив дома № 66 совершила наезд на 85-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход доставлен в больницу, где впоследствии скончался.

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