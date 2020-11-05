В Волжском потушили пожар на территории автобусного завода

Происшествия 05.11.2020 14:01
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05.11.2020 14:01
В Волжском потушили пожар, вспыхнувший на территории ООО «Волгабас» на ул. Пушкина,67. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о возгорании поступило около 13-00, в 13-14 пожар был оперативно потушен оперативно прибывшими сотрудниками подразделений противопожарной службы. Площадь возгорания составила 80 кв.м. Как выяснилось, вспыхнула гора пластиковых отходов. Пострадавших нет. А вот черные клубы дыма, которые поднимались со стороны промзоны, изрядно напугали волжан.
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