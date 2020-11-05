



ГУП «Волгофарм» закупило партию лекарств, применяемых при лечении коронавируса, почти на 100 миллионов рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, почти на 70 миллионов рублей приобретено лекарство ривароксабан, которое приостанавливает процесс тромбообразования. Еще около 10 миллионов рублей потрачено на 4 тысячи упаковок антикоагулянта аликсабан, применяемого также в схемах лечения ковидных пациентов. Около 2 миллионов рублей выделено на приобретение тоцилизумаба – препарата, который ранее применялся при лечении ревматоидных артритов и оказался эффективным в лечении коронавируса. Также ГУП «Волгофарм» произвел прямые закупки воды для инъекций – около 17 тысяч единиц на 1,7 миллиона рублей.

Еще около 8 миллионов рублей выделено на другие препараты, применяемые для лечения коронавирусных пациентов. Это цефепим, гепарин натрия, амоксицилин, меропенем, цефтриаксон. Часть из перечисленных лекарств входит в бесплатные наборы, которые получают жители старше 65 лет, многодетные семьи, инвалиды и другие льготные категории граждан, заболевшие COVID-19.

Напомним, жители Волгоградской области жалуются на дефицит лекарств, применяемых при лечении коронавируса, в аптеках. Больные, которые проходят лечение амбулаторно, вынуждены заказывать дефицитные препараты в других регионах России. Ранее в комитете здравоохранения Волгоградской области заверили, что решают эту проблему, и пояснили сбои с наличием препаратов сложностями процесса маркировки.



