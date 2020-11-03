Автомобили чиновников Волгоградской области временно отдают медикам

Политика 03.11.2020 16:31
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03.11.2020 16:31
О том, что принято решение о временной передаче врачам-терапевтам амбулаторного звена части автотранспорта органов исполнительной власти, сегодня заявил губернатор Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», Андрей Бочаров предложил Волгоградской областной думе, а также органам местного самоуправления региона последовать примеру исполнительной власти региона и принять аналогичные решения. «Это позволит повысить оперативность оказания амбулаторной помощи жителям на дому при коронавирусной инфекции», - отметил губернатор.
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