В волгоградском облкомздраве отчитались о решении проблемы тестирования пациентов перед плановой госпитализацией
Здравоохранение 04.11.2020 17:39
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04.11.2020 17:39
«На сегодняшний день тестирование пациентов, направляемых на неотложную плановую госпитализацию, проводится в полном объеме, в том числе это касается и детей», - утверждается в ответе на запрос ИА «Высота 102», направленный в комитет здравоохранения Волгоградской области по следам публикации «Девять кругов ада»: в Волгограде онкобольной ребенок опоздал на химиотерапию из-за неразберихи с тестами».
В редакцию ИА «Высота 102» обращались и другие жители Волгоградской области, которые не могли получить результаты тестов перед плановой госпитализацией, в том числе и в онкологический диспансер. В результате больные пропускали сроки планового лечения, кроме того, они вынуждены были тратить деньги на платное тестирование в частных клиниках. В особенно нелегком положении оказывались жители отдаленных районов региона. Они выражали недоумение, почему экспресс-тестирование нельзя организовать на базе областного онкодиспансера, куда приезжают на лечение жители многих муниципальных образований. Председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Себелев подтвердил, что в медучреждениях могут организовать такое обследование.
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