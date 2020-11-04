В волгоградском облкомздраве отчитались о решении проблемы тестирования пациентов перед плановой госпитализацией





В редакцию ИА «Высота 102» обращались и другие жители Волгоградской области, которые не могли получить результаты тестов перед плановой госпитализацией, в том числе и в онкологический диспансер. В результате больные пропускали сроки планового лечения, кроме того, они вынуждены были тратить деньги на платное тестирование в частных клиниках. В особенно нелегком положении оказывались жители отдаленных районов региона. Они выражали недоумение, почему экспресс-тестирование нельзя организовать на базе областного онкодиспансера, куда приезжают на лечение жители многих муниципальных образований. Председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Себелев подтвердил, что в медучреждениях могут организовать такое обследование.



