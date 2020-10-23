«Девять кругов ада»: в Волгограде онкобольной ребенок опоздал на химиотерапию из-за неразберихи с тестами





Родные 10-летнего волжанина Данилы В. возмущены ситуацией, с которой они столкнулись перед госпитализацией ребенка в детское отделение Волгоградского областного онкологического отделения для продолжения планового лечения. «Данила должен был проходить очередной курс химиотерапии, которое, как известно, происходит курсами – 2-3 недели лечения, потом перерыв пара недель, затем все повторяется. Такое лечение нельзя прерывать, так как от определенного количества нужных препаратов, введенных в определенное время через положенные промежутки, напрямую зависит успех этого лечения. Однако из-за неразберихи с тестами онкобольной ребенок попал на неделю позже в стационар!», - рассказывает его родственница Ольга Юрьевна.

Исследование на коронавирус должны проходить все пациенты перед госпитализацией. По направлению поликлиники Данил с мамой сдали тесты. Однако результаты тестирования они не получили, хотя по времени надо было уже приезжать в стационар. «Они чудом нашли частную клинику в Кировском районе, где согласились быстро протестировать и выдать результаты. Я уже молчу про то, что родственникам пришлось заплатить за это 4400 рублей! Мало того, мама с тяжелобольным ребенком поехала за тридевять земель из Волжского на исследование. Но все равно они опоздали и легли в онкоцентр на неделю позже», - констатирует женщина.

По словам Ольги Юревны, она может только представить, какие проблемы с тестированием у маленьких пациентов, которые живут в районах области. «Сдать анализы в обычной поликлинике бесплатно почти нереально: то невозможно записаться в положенное время, то результаты анализов приходится ждать по неделям», - рассказывает волгоградка. – Почему-то в аэропортах действуют экспресс-лаборатории, которые быстро берут анализы и выдают справки. А в онкоцентре Волгоградской области такой системы нет. Пусть там будут сдавать анализы только те пациенты, которым предстоит плановое лечение. Неужели больные люди, в том числе и дети, должны постоянно мучиться в поисках лабораторий, проходить девять кругов ада и при этом тратить бешеные деньги на анализы? Почему этим вопросом никто не озаботился?».

Ольга Юрьевна признает, что ситуация с коронавирусом в регионе действительно сложная и она понимает весь масштаб проблемы. «Но другие болезни тоже никуда не делись. И по-прежнему от них умирают. В отделении, где лечится наш Данил, за последнее время умерли трое детей. Так давайте хотя бы для тяжелобольных детей что-нибудь сделаем!».

ИА «Высота 102» обратилось с запросом в комитет здравоохранения Волгоградской области с просьбой прояснить ситуацию с тестированием онкобольных перед плановой госпитализацией.

Напомним, на днях председатель облкомздрава Анатолий Себелев заявил, что для получения наиболее быстрого результата тестирования на антиген COVID-19 в Волгоградской области будет внедрена экспресс-диагностика. Это аналог ПЦР-диагностики, который будет производиться методом забора мазка из носа. Такое исследование поможет определить наличие или отсутствие у пациента коронавируса в течение 20 минут. Проводить такие исследования будут на дому у пациентов старше 65 лет. Про онкобольных глава облкомздрава ничего не сказал.



