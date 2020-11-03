В Волгограде перевернулся «КАМАЗ» из Дагестана

Происшествия 03.11.2020 10:35
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03.11.2020 10:35
ДТП случилось накануне рано утром в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, по предварительной информации 32-летний житель Дагестана, управляя автомашиной «КамАЗ-5490» с полуприцепом, двигаясь по ул. Латошинской со стороны ул. Героев Тулы в сторону ул. Шурухина, выехал на обочину. В результате грузовик перевернулся. Водитель доставлен в больницу.
Фото пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области.
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