Олег Савченко выступил за приоритеты для волгоградских производителей





Потенциал волгоградских предприятий и линейки производимой в регионе продукции можно значительно расширить, если четко и эффективно внедрить новый комплекс мер поддержки. Такая работа, как известно, ведется на федеральном уровне по поручению президента Владимира Путина.

Эксперты считают, что сейчас - в условиях ограничений из-за пандемии есть возможность обеспечить внутренний рынок конкурентоспособной продукцией российской промышленности. Правительство России уже заявляло о необходимости введения обязательных квот на закупки товаров отечественных производителей. Известный промышленник Олег Савченко высказал мнение, что гарантии сбыта дали бы возможность региональным производствам существенно нарастить свои объемы.

«Я за то, чтобы для волгоградских производителей была «зеленая улица» в первую очередь. Для остальных – я не говорю, что должен быть «стоп-сигнал». Ни в коем случае! Но у наших волгоградских производителей должно быть точно приоритетное право как на полках магазинов, так и при выборе поставщиков для муниципальных нужд, в том числе и федеральных нужд на территории Волгоградской области», - Олег Савченко считает, что поддерживать своих - это правильно. Надо просто эффективно использовать законные инструменты, которые позволяют поддерживать местные предприятия, ведь они дают рабочие места, налоговые отчисления, обеспечивают реализацию социальных проектов.





«Это правильно, это честно. И я считаю, что Федеральная антимонопольная служба, которая наверняка в мой адрес будет выносить какие-то предписания в связи с тем, что я занимаюсь протекционизмом… Нет, я занимаюсь лоббизмом, простым, нормальным лоббизмом. Только так, покупая только наше, волгоградское в первую очередь, граждане своим карманом голосуют за руководителей-бизнесменов, акционеров, которые работают и создают рабочие места на территории Волгоградской области», - в качестве позитивного примера промышленник приводит опыт других стран, где использование импортной продукции в той или иной сфере просто исключено. «У России сегодня та же тенденция – проведение закупок именно через отечественные производства позволяет инвестировать в их развитие. Как следствие, растут возможности региональной промышленности, а страна получает большую экономическую свободу», - уверен Олег Савченко.



