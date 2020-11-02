Экономика

Робот поможет клиентам ВТБ реструктурировать кредиты

Экономика 02.11.2020 12:09
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02.11.2020 12:09


ВТБ с ноября обновляет функционал «робота-коллектора», который занимается сбором просроченной задолженности. В случае просрочки робот будет предлагать реструктуризацию текущего кредита именно тем заемщикам, кому она поможет восстановить свою платежную дисциплину. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка, только за первый месяц работы новой технологии у десятков тысяч клиентов появится возможность снизить кредитную нагрузку.
На основе скоринга банк определит клиентов, у которых возникла просрочка, и проведет расчет условий нового кредита. Звонки с целью снизить кредитную нагрузку будет осуществлять уже робот: он информирует заемщика о предложении, и объясняет, как им воспользоваться.
На первом этапе робот будет звонить заемщикам с оформленными кредитами наличными или кредитными картами, по которым срок просроченной задолженности превышает 30 дней. 
Клиенты смогут воспользоваться предложением по реструктуризации и уменьшить ежемесячный платеж по кредиту за счет его рефинансирования на срок до 10 лет (первые полгода можно выплачивать только проценты).
«Два года назад мы одними из первых на рынке запустили для работы с клиентами робота-коллектора. Ежедневно он может совершать в 20 раз больше звонков, чем сотрудник банка, сохраняя столь же высокую эффективность сбора долгов. При этом каждый из его звонков на треть короче, чем у рядового сотрудника, а процент возврата кредитов – не ниже, – комментирует Евгений Новиков, руководитель департамента розничного взыскания банка ВТБ. – Новая технология окажет серьезную поддержку нашим клиентам, для которых снижение кредитной нагрузки – важная задача в период пандемии и общего снижения ставок. По нашим оценкам, только на первом этапе в ноябре предложением могут воспользоваться до 22 тыс. заемщиков, которые уже столкнулись или могут столкнутся с финансовыми сложностями»

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