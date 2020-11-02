В Волгоградской области коронавирусные сводки продолжают ужасать

Здравоохранение 02.11.2020 12:00
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02.11.2020 12:00
Три человека скончались от COVID-19 в Волгоградской области по данным за последние сутки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт правительства России стопкоронавирус.рф, за минувший день выявлено 209 новых случаев заболевания. Всего в регионе с начала пандемии вирус диагностировали у 20745 человек, из которых свыше 17,8 тысячи уже поправились. За сутки выздоровело 144 человека.
С начала пандемии в регионе от последствий коронавируса скончались 214 человек.
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