В Волгограде умерла Заслуженный тренер Арина Тарасова

Общество 31.10.2020 22:33
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31.10.2020 22:33
Выдающаяся женщина - Арина Моисеевна Тарасова скоропостижно ушла сегодня из жизни. Как сообщили ИА "Высота 102", ученики Арины Моисеевны, она переболела воспалением легких, потом начались проблемы с сердцем. "Пришла с прогулки домой и упала. Она была полна сил и планов, всех заряжала своей энергией. Была мудрой, доброй и настоящим профессионалом", - воспитанники тренера не могут поверить в случившееся. Арина Тарасова внесла неоценимый вклад в развитие волгоградской школы спортивной акробатики, среди ее учеников - мастера спорта международного класса, чемпионы самых престижных турниров, артисты цирка дю Солей.
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