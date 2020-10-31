В Волгограде умерла Заслуженный тренер Арина Тарасова

Выдающа яся женщина - Арина Моисеевна Тарасова скоропостижно ушла сегодня из жизни. Как сообщили ИА "Высота 102", ученики Арины Моисеевны, она переболела воспалением легких, потом начались проблемы с сердцем. "Пришла с прогулки домой и упала. Она была полна сил и планов, всех заряжала своей энергией. Была мудрой, доброй и настоящим профессионалом", - воспитанники тренера не могут поверить в случившееся. Арина Тарасова внесла неоценимый вклад в развитие волгоградской школы спортивной акробатики, среди ее учеников - мастера спорта международного класса, чемпионы самых престижных турниров, артисты цирка дю Солей.



