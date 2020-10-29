Экономика 29.10.2020 11:54
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29.10.2020 11:54
Росстат промониторил финансовое положение жителей Волгоградской области в рамках опроса домашних хозяйств. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном ведомстве, так, по итогам 2 квартала в регионе не оказалось ни одной семьи, которой не хватает денег даже на еду. Тогда как, например, во втором квартале 2019 года таких домохозяйств оказалось 0,1% от общего количества. Доля хозяйств, где денег хватает на еду, но покупать одежду и оплачивать услуги ЖКХ затруднительно, составила во втором квартале этого года 12,4% (для сравнения: в аналогичном периоде прошлого года таких семей было 14,1%).
Еще 48,6% домохозяйств Волгоградской области признались, что денег им хватает на еду и одежду, однако они не могут позволить себе покупку товаров длительного пользования. Во втором квартале прошлого года таких семей было больше – 50,2%. Еще 38,7% опрошенных семей признались, что покупают спокойно еду, одежду и товары длительного пользования, однако на машину, квартиру или дачу доходов уже не хватает. В первом квартале прошлого года таких было меньше – 35,3%.
И, наконец, только 0,3% опрошенных семей похвастались своим надежным финансовым тылом – они ни в чем себе не отказывают. Доля таких благополучных семейств во втором квартале этого года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 0,2%.
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