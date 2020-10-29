Экономика

Половине жителей Волгоградской области хватает денег только на еду и одежду

Экономика 29.10.2020 11:54
0
29.10.2020 11:54


Росстат промониторил финансовое положение жителей Волгоградской области в рамках опроса домашних хозяйств. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном ведомстве, так, по итогам 2 квартала  в регионе не оказалось ни одной семьи, которой не хватает денег даже на еду. Тогда как, например, во втором квартале 2019 года таких домохозяйств оказалось 0,1% от общего количества. Доля хозяйств, где денег хватает на еду, но покупать одежду и оплачивать услуги ЖКХ затруднительно, составила во втором квартале этого года 12,4% (для сравнения: в аналогичном периоде прошлого года таких семей было 14,1%).
Еще 48,6% домохозяйств Волгоградской области признались, что денег им хватает на еду и одежду, однако они не могут позволить себе покупку товаров длительного пользования. Во втором квартале прошлого года таких семей было больше – 50,2%. Еще 38,7% опрошенных семей признались, что покупают спокойно еду, одежду и товары длительного пользования, однако на машину, квартиру или дачу доходов уже не хватает. В первом квартале прошлого года таких было меньше – 35,3%. 
И, наконец, только 0,3% опрошенных семей похвастались своим надежным финансовым тылом – они ни в чем себе не отказывают. Доля таких благополучных семейств во втором квартале этого года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 0,2%. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г. Волгоград т. 49-53-53

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Защитные бязевые и неопреновые маски
Экономика
29.10.2020 12:24
Экономика 29.10.2020 12:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.10.2020 16:40
Экономика 28.10.2020 16:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.10.2020 13:38
Экономика 28.10.2020 13:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.10.2020 12:56
Экономика 28.10.2020 12:56
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.10.2020 13:15
Экономика 26.10.2020 13:15
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.10.2020 12:03
Экономика 26.10.2020 12:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.10.2020 09:38
Экономика 26.10.2020 09:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.10.2020 13:11
Экономика 24.10.2020 13:11
Комментарии

0
Далее
Экономика
23.10.2020 16:12
Экономика 23.10.2020 16:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.10.2020 12:03
Экономика 23.10.2020 12:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.10.2020 11:12
Экономика 23.10.2020 11:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.10.2020 16:29
Экономика 22.10.2020 16:29
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.10.2020 16:25
Экономика 22.10.2020 16:25
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.10.2020 13:50
Экономика 22.10.2020 13:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.10.2020 12:11
Экономика 22.10.2020 12:11
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

12:53
За сутки коронавирус подтвердили у 196 жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:26
Единороссы устроили смотрины нового председателя комитета строительства Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:24
Участники инвестиционного Форума «РОССИЯ ЗОВЕТ!» обсудят цифровую трансформацию бизнеса в период пандемииСмотреть фотографии
12:03
СКБ-банк запустил удаленное открытие счета с помощью идентификации в Единой биометрической системе для пользователей iOSСмотреть фотографии
11:54
Половине жителей Волгоградской области хватает денег только на еду и одеждуСмотреть фотографии
11:53
МегаФон инвестирует 6 млрд руб. в разработку системы спутниковой передачи данныхСмотреть фотографии
11:39
Арестованный директор спортшколы в Волгограде задолжал миллионы семье убитого бизнесменаСмотреть фотографии
10:59
Сергею Лаврову в администрации президента передали шокирующий ответ для сторонников волгоградского времениСмотреть фотографии
10:24
«Струсил и подговорил друзей»: в трагедии с гибелью 14-летней школьницы в Волгоградской области – новые подробностиСмотреть фотографии
10:21
В Волгограде умер выпавший из окна госпиталя пациент с COVID-19Смотреть фотографии
08:21
На юге Волгограда в коммунальных траншеях от безнадеги выросли тополяСмотреть фотографииCмотреть видео
19:02
В особых отношениях с некоторыми УК уличены власти ВолжскогоСмотреть фотографии
18:28
Есть дозвон: заработал колл-центр для отчаявшихся больных Волгограда и ВолжскогоСмотреть фотографии
16:40
ВгАЗ подвел итоги работы за 9 месяцевСмотреть фотографии
16:18
В Волгоградской области продавец виртуальной пшеницы получил реальный срокСмотреть фотографии
15:58
«Школьница могла быть за рулем»: выясняются подробности смертельного ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:23
Живое дерево в центре Волгограда загорелось из-за окуркаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:46
"Поехали ночью гулять": в Волгоградской области 14-летняя школьница погибла в перевернувшейся машинеСмотреть фотографии
13:38
Число онлайн-обращений в «Россети Юг» за 9 месяцев 2020 года выросло на 30%Смотреть фотографии
13:37
Не надо мягкости: в Волгограде за уход от налогов коммерсанта лишили свободыСмотреть фотографии
12:56
Волгоградстат зафиксировал резкое подорожание популярного продуктаСмотреть фотографии
12:01
Все плохо: в Волгоградской области коронавирус продолжает наступлениеСмотреть фотографии
11:57
МегаФон становится совладельцем видеосервиса STARTСмотреть фотографии
11:37
«Потолок стал стеной»: в Волгограде взрыв газа чудом не разнес домСмотреть фотографииCмотреть видео
08:52
«Никто, кроме нас!»: губернатор Волгоградской области узнает о настроениях жителейСмотреть фотографии
21:39
В новостройке в Волгограде вспыхнул газ: три человека в больницеСмотреть фотографии
19:59
В волгоградском облкомздраве прокомментировали организацию экспресс-тестов на коронавирус для онкобольныхСмотреть фотографии
18:38
В Волгограде на три недели закроют движение по улице ВороноваСмотреть фотографии
17:32
Волгоградец оспаривает масочный режим в судеСмотреть фотографии
17:19
«Колл-центр настраивается»: жителям Волгоградской области обещают дозвон до поликлиникСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 