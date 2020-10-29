Под Волгоградом полная пассажиров машина опрокинулась в кювет

Происшествия 29.10.2020 10:08
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29.10.2020 10:08
Водитель, 13-летняя, 35-летняя и 35-летний пассажиры «УАЗ-3909» оказались в больнице после утреннего ДТП, случившегося накануне в Дубовском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, по предварительной информации, в 06-40 час. 31-летний водитель, двигаясь по автодороге «Сызрань - Саратов – Волгоград», на 1км. дороги к лесоперевалочному комбинату Пичужинского сельского поселения не справился с управлением и совершил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием.
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