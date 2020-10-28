Расследования 28.10.2020 13:37
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28.10.2020 13:37
Сегодня Волгоградский областной суд ужесточил приговор в отношении директора ООО «Заготзерно» Валерия Синельникова, сообщает ИА «Высота 102». Коммерсанту назначено наказание в виде 3-х лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Валерий Синельников взят под стражу в зале суда.
По информации старшего помощника прокурора региона Оксаны Чередининой, прокуратура в апелляционном порядке оспорила приговор Михайловского районного суда от 19 августа 2020 года в связи с его чрезмерной мягкостью. «Приговором суда первой инстанции Синельников был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) и осужден к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
Установлено, что Синельников в 4 квартале 2012 года, 1-2 кварталах 2013 года уклонился от уплаты налогов путем включения в декларации заведомо ложных сведений о закупке зерна у трех фирм, которые фактически предпринимательскую деятельность не осуществляли. Таким способом организацией подсудимого не уплачен налог на добавленную стоимость в сумме более 48,8 млн рублей. Вину в инкриминируемом деянии коммерсант не признал», - рассказали в прокуратуре Волгоградской области.
Приговор вступил в законную силу.
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