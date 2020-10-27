



В Волгоградской области остаются незанятыми 986 коек в ковидных отделениях, сообщает ИА "Высота 102". Как заявил сегодня председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев, это составляет 13,3% от общего коечного фонда.

Таким образом, проблем с госпитализацией, судя по озвученным данным, в регионе быть не должно. Напомним, к середине ноября количество коек для лечения коронавирусных больниц в регионе планируется увеличить до 8 тысяч, а до 1 декабря организуют еще одну тысячу мест. Федеральный оперштаб отметил на днях Волгоградскую область в числе регионов - передовиков по количеству ковидных коек.



