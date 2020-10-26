



«Если бы я знала, что в больницах такое творится, никогда бы папу туда не отдала». Историю последних дней своего отца - труженика тыла, имевшего статус ветерана войны, 87-летнего Владимира Федоровича Молчанова ИА «Высота 102» рассказала жительница Красноармейского района Волгограда Галина Курапова.

Женщина не сдерживала слез, так как до сих пор не может прийти в себя после того, как столкнулась со странным отношением медиков ГБУЗ «Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн». В медучреждение Владимир Федорович попал после того, как в железнодорожной больнице ему поставили диагноз «двусторонняя пневмония» и выявили наличие коронавируса.





«В военный госпиталь отца положили 21 октября. По телефону я пыталась наводить справки о его состоянии, оказалось, что в реанимации его нет, хотя состояние было плохое. Потом врачи сказали, что отец шумит и мешает соседям по палате, лежит как собака на полу и будет решаться вопрос о его переводе в «ковидную психушку». Звучали даже такие фразы, что «ваш дедушка крепкий, никак не сдохнет».

В пятницу 23 октября я дозвонилась до начальника госпиталя и сказала, что раз отца не лечат, я его заберу домой. «Хорошо, приезжайте», - медики обещали подготовить отца к выписке.

В субботу с утра я приехала к госпиталю, вызвала платную «неотложку», чтобы папу везти домой. И вот мне выкатывают на каталке полутруп с нитевидным пульсом. Вместо того, чтобы оказывать помощь человеку в реанимации, давать кислород, еще что-то, его просто посадили на каталку и хотели отправить домой.

«Вы же забираете, вот и забирайте». После того, как люди вокруг, которые все это видели, стали возмущаться, отца закатили назад в больницу, а через какое-то время сообщили, что он умер», - предшествовавшие смерти отца страшные минуты Галина сняла на видео.

«Сейчас папа в морге в Тракторозаводском районе и непонятно когда будет вскрытие, и когда я смогу его похоронить. «Мне сказали, что трупов очень много», - волгоградка намерена написать заявление на имя прокурора Волгоградской области, чтобы была дана правовая оценка действиям медиков.









