Руководитель волгоградского облздрава рассказал о бесплатных лекарствах для больных COVID-19 пенсионеров
Здравоохранение 22.10.2020 14:58
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22.10.2020 14:58
Уже через 4 дня - с 26 октября в Волгоградской области должна заработать мера поддержки заболевших коронарусом пожилых людей. Это касается возрастной категории от 65 лет и старше - для этих людей оперативным штабом решено обеспечить бесплатную диагностику на предмет выявления инфекции и пневмоний, а бесплатное медикаментозное лечение.
Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня на тематическом брифинге председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев рассказал, что цена предоставляемого за счет бюджета лекарственного набора будет варьироваться от 6 до 8 тысяч рублей, в зависимости от назначенного врачом лечения. Кроме того, руководитель облздрава уверенно анонсировал скорое начало внедрения в регионе экспресс-диагностики определения антигена вируса COVID-19 на амбулаторном этапе. Именно этот метод и поможет быстро ставить диагноз заболевшим пожилым людям, и, как следствие, оперативно назначать лечение. Планируется, что бесплатные лекарства на дом будут доставлять медработники и волонтеры. Подробности - в видеоматериале.
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