Расследования

Первое заседание суда по делу экс-мэра Волжского отложено на неопределенный срок

Расследования 20.10.2020 11:34
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20.10.2020 11:34


Назначенное на сегодня первое заседание по уголовному делу в отношении экс-главы администрации Волжского Марины Афанасьевой не состоится из-за болезни судьи. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в Быковском районном суде Волгоградской области, куда поступило это резонансное дело. Новая дата проведения заседания станет известна, как судья выйдет с больничного.
Марина Афанасьева, напомним, обвиняется по ч.5 ст.264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц). Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.
По версии следствия, ДТП произошло утром 23 октября 2019 года. Марина Афанасьева, управляя автомобилем "Фольксваген Тигуан",  двигаясь по 145 км дороги "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград", нарушая правила дорожного движения, допустила выезд управляемого ею автомобиля на полосу встречного движения, заехала  на обочину, где не справившись с управлением транспортного средства, допустила его опрокидывание в кювет. Как полагает следствие,  в результате допущенной Афанасьевой преступной небрежности два пассажира автомобиля  скончались на месте происшествия.
Напомним, что от полученных травм скончались 66-летняя директор ресторана "Дубрава" Любовь Федорова  и 64-летняя Елена Лавренова, работавшая уборщицей в управлении образования Волжского. Подруги ехали за грибами в Быковский район. Марина Афанасьева в тяжелом состоянии была госпитализирована, некоторое время находилась в искусственной коме. Известно, что женщина перенесла несколько операций.

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