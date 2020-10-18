



Попытка дачи взятки оперуполномоченному полиции в Волгограде обернулась для предпринимателя 15-кратным штрафом и условным приговором. Как сообщает ИА «Высота 102», Дзержинский районный суд приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы условно и штрафу в сумме 1 миллион 365 тысяч рублей за взятку в размере 91 тысяча рублей.

Судом установлено, что подсудимый пытался подкупить полицейского за прекращение проверки на объектах торговли и складах, которая проводилась в рамках профилактической операции «Путина» летом текущего года. Тогда сообщалось, что полицейские изъяли 25 тонн рыбной продукции различных наименований у двоих родственников-предпринимателей , которые в помещениях, не отвечающих требованиям законодательства, расположенных в районе шоссе Авиаторов в Волгограде, организовали переработку незаконно добытых водных биологических ресурсов. Один из подозреваемых при проведении процессуальной проверки предложил сотруднику полиции взятку, за что был задержан.

Согласно материалам дела, у предпринимателя возник преступный умысел, направленный на дачу взятки должностному лицу, а именно старшему оперуполномоченному отделения № ОЭБиПК УМВД России по городу Волгограду, за незаконное бездействие последнего при проведении процессуальной проверки по факту организации, производства и хранения в целях сбыта рыбной продукции без маркировки и не принятии мер к изъятию указанной продукции.

Находясь вместе с полицейским в машине предприниматель положил взятку в сумме 91 тысяча рублей в бардачок. Оперуполномоченный денег не взял. Выйдя из машины вместе с предпринимателем, заблокировал двери и доложил о случившемся вышестоящему руководству.

Фигурант уголовного дела полностью признал свою вину. Им было заявлено ходатайство о постановлении приговора в особом порядке – без судебного разбирательства.

Известно, что подсудимый является ветераном боевых действий. Он участвовал в горячих точках и награжден медалью «За отвагу». Эти и другие факты из жизни подсудимого стали смягчающими обстоятельствами при вынесении приговора.

Приговор может быть обжалован в апелляционной инстанции.



