Расследования

Операция «Путина» завершилась в Волгоградской области 109 уголовными делами

Расследования 04.07.2020 11:48
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04.07.2020 11:48


Волгоградские полицейские подвели итоги второго этапа оперативно-профилактических мероприятий под условным наименованием «Путина». Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, больше месяца полицейские активно пресекали преступные посягательства на водные биоресурсы, обеспечивали их сохранность, устанавливали и привлекали к уголовной ответственности лиц, причастных к совершению данных преступления.
За период операции «Путина» возбуждено 109 уголовных дел, основная часть из которых за незаконную добычу водных биологических ресурсов. Из незаконного оборота изъято 19 км сетей, 600 различных снастей, 74  лодки, 12 моторов, около 100 кг икры рыб частиковых видов, свыше 100 тонн рыб частиковых видов.

К примеру, в Калачевском районе в акватории Карповского водохранилища вблизи поселка Волгодонской были задержаны трое местных жителей, которые с помощью браконьерских орудий добывали раков. С места происшествия изъяты моторная лодка, 250 раколовок и почти 100 кг живых раков.

В Волжском была пресечена работа по незаконному функционированию рыбного цеха, где индивидуальный предприниматель реализовал рыбную продукцию без соответствующей маркировки и документов, подтверждающих законность ее происхождения.  В ходе проверки полицейские обнаружили и изъяли свыше 3500 кг рыбной продукции на сумму 587 тысяч рублей.
В двух нелегальных цехах на территории Волгограда и Калачевского района было изъято 28 тонн готовой рыбной продукции и 24 тонны замороженной рыбы. Еще 25 тонн рыбной продукции различных наименований изъяли полицейские у двоих родственников-предпринимателей, которые в помещениях, не отвечающих требованиям законодательства, расположенных в районе шоссе Авиаторов в Волгограде, организовали переработку незаконно добытых водных биологических ресурсов. Один из подозреваемых при проведении процессуальной проверки предложил сотруднику полиции взятку, за что был задержан. 

В акватории Цимлянского водохранилища за незаконный вылов водных биоресурсов задержаны 5 лиц, которые осуществляли незаконный вылов рыбы. Полицейские изъяли у них 84 лесочные сети, 1853 кг  рыбы частиковых видов, 2 моторные лодки с подвесными моторами и 2 трактора. Сумма причинённого ущерба составила свыше 1 миллиона рублей.

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