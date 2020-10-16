Волгоградские полицейские настроились провести выходные без ДТП

Происшествия 16.10.2020 14:35
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16.10.2020 14:35
Массовые проверки на дорогах Волгоградской области пройдут с 16 по 18 октября в рамках профилактической акции "Выходные без ДТП". Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, особое внимание будет уделено таким нарушениям, как управление транспортными средствами в состоянии опьянения и отказ от прохождения медицинского освидетельствования, управление транспортными средствами лицами, лишенными права управления, неиспользование ремней безопасности и несоблюдение правил перевозки несовершеннолетних пассажиров, непредставление преимущества в движении пешеходам, а также нарушения ПДД пешеходами. Водителей также проверят на своевременность уплаты штрафов, исполнение ранее выданных предписаний.
Отмечается, что рейд проводится в рамках стабилизации аварийной обстановки и предупреждения нарушений ПДД участниками дорожного движения.
Так, за 9 месяцев текущего года на территории Волгоградской области зарегистрировано 1806 ДТП (-6,6%) в результате которых погибли 229 (+14,5%) человек и 2373(-8,2%) получили травмы различной степени тяжести.
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