Расследования

Наркополицеский-оборотень идет под суд в Волгоградской области

Расследования 15.10.2020 16:48
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15.10.2020 16:48


В покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере и хранении боеприпасов обвиняется 33-летний бывший оперуполномоченный группы по контролю за оборотом наркотических средств ОМВД России по Среднеахтубинскому району Волгоградской области. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, уголовное дело после утверждения обвинительного заключения передано для рассмотрения в суд.
На скамье подсудимых предстанет и сообщник экс-полицейского - 19-летний житель региона. Он обвиняется в покушение на незаконный сбыт наркотиков в составе организованной группы, в крупном размере.
По версии следствия, страж порядка предложил своему знакомому осуществлять деятельность по незаконному обороту наркотиков. С этой целью 25 апреля этого года молодой человек зарегистрировался на одном из сайтов в качестве курьера-раскладчика, после чего сообщники получили информацию о местонахождении крупной партии синтетических наркотиков. Затем соучастники прибыли на территорию Красноармейского района Волгограда, где извлекли из тайника наркотические средства – свыше 4,15 гр смеси, содержащей мефедрон. В дальнейшем обвиняемые планировали расфасовать наркотики на более мелкие партии для розничной реализации на территории Среднеахтубинского района. Однако довести преступный умысел до конца не смогли, их поймали сотрудники УНК ГУ МВД России по Волгоградской области. При осмотре автомобиля полицейского было обнаружено и изъято 8 патронов от огнестрельного оружия.
Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
Вину в инкриминируемых деяниях бывший полицейский отрицает, его знакомый полностью признает. Ожидать суда обвиняемые будут, находясь под стражей. За содеянное им грозит до 20 лет лишения свободы.

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