Самый масштабный Волгоградский форум для молодежи переходит в онлайн





Второй межрегиональный онлайн-форум молодежного предпринимательства «За бизнес» пройдет в Волгограде 21-22 октября, на котором своими идеями поделятся топовые российские предприниматели и эксперты из компании Аэрофлот, Алиэкспресс и Алибаба , Вконтакте, My Target, Wildberries, Tik Tok.

Как сообщили ИА «Высота 102» организаторы, этот форум для молодых предпринимателей и тех, кто хочет открыть свой бизнес. «За бизнес» - уникальная онлайн площадка для обмена опытом с лидерами российского бизнеса.

Участников ждет двухдневный марафон эффективных кейсов от ведущих экспертов по управлению, маркетингу, продажам, личному бренду и мотивации. Спикерами форума выступят:

Игорь Манн - самый известный маркетер России, спикер, автор, издатель, кандидат экономических наук;

Ицхак Пинтосевич, предприниматель, коуч, создатель онлайн платформы по развитию личности 5sfer.com; 5;

Константин Цзю, российский и австралийский боксёр, предприниматель и другие.

На форуме пройдут обсуждения актуальных тем российскими и волгоградскими экспертами, мастер-классы с возможностью задать вопросы спикеру, интерактивные конкурсы. В программе мероприятия и Бизнес-акселератор: за час ведущими экспертами и инвесторами будут рассмотрены реальные бизнес-проекты волгоградских предпринимателей и в прямом эфире в рамках телемоста выбраны и награждены лучшие.

«Реальность диктует нам новые форматы поддержки предпринимательской инициативы. В этом году форум пройдет онлайн. Мы хотим, чтобы молодежь нашей области имела доступ к качественному бизнес-образованию. Всех, кто живет «своим делом» или хочет стать предпринимателем, ждем на форуме», – заявил Артем Евгеньевич Панкратов, директор Центра «Мой бизнес» Волгоградской области.

Цель форума – мотивировать молодежь к открытию собственного дела, а также поддержать действующих молодых предпринимателей. Задача мероприятия, дать собственникам малого и среднего бизнеса современные инструменты для развития и расширения своего бизнеса.

za-business.ru и присоединяйтесь 21 октября. Подробнее о конкурсе - на сайте. Регистрируйтесь бесплатно на сайте форумаи присоединяйтесь 21 октября. Подробнее о конкурсе -

Организаторы форума - Администрация Волгоградской области и Центр «Мой бизнес» Волгоградской области.