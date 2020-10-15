Экономика

Самый масштабный Волгоградский форум для молодежи переходит в онлайн

Экономика 15.10.2020 11:07
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15.10.2020 11:07


Второй межрегиональный онлайн-форум молодежного предпринимательства «За бизнес» пройдет в Волгограде  21-22 октября, на котором своими  идеями поделятся  топовые российские предприниматели и эксперты из компании Аэрофлот, Алиэкспресс и  Алибаба , Вконтакте, My Target, Wildberries, Tik Tok.  
Как сообщили ИА «Высота 102» организаторы, этот форум для молодых предпринимателей и тех, кто хочет открыть свой бизнес. «За бизнес» - уникальная онлайн площадка для обмена опытом с лидерами российского бизнеса.
Участников ждет двухдневный марафон эффективных кейсов от ведущих экспертов по управлению, маркетингу, продажам, личному бренду и мотивации. Спикерами форума выступят:
Игорь Манн - самый известный маркетер России, спикер, автор, издатель, кандидат экономических наук;
Ицхак Пинтосевич, предприниматель, коуч, создатель онлайн платформы по развитию личности 5sfer.com; 5;
Константин Цзю, российский и австралийский боксёр, предприниматель и другие.
На форуме пройдут обсуждения актуальных тем российскими и волгоградскими экспертами, мастер-классы с возможностью задать вопросы спикеру, интерактивные конкурсы. В программе мероприятия и Бизнес-акселератор: за час ведущими экспертами и инвесторами будут рассмотрены реальные бизнес-проекты волгоградских предпринимателей и в прямом эфире в рамках телемоста выбраны и награждены лучшие.
«Реальность диктует нам новые форматы поддержки предпринимательской инициативы. В этом году форум пройдет онлайн. Мы хотим, чтобы молодежь нашей области имела доступ к качественному бизнес-образованию. Всех, кто живет «своим делом» или хочет стать предпринимателем, ждем на форуме», – заявил Артем Евгеньевич Панкратов, директор Центра «Мой бизнес» Волгоградской области.
Цель форума – мотивировать молодежь к открытию собственного дела, а также поддержать действующих молодых предпринимателей. Задача мероприятия, дать собственникам малого и среднего бизнеса современные инструменты для развития и расширения своего бизнеса.
Регистрируйтесь бесплатно на сайте форума za-business.ru и  присоединяйтесь 21 октября. Подробнее о конкурсе - на сайте.
Организаторы форума - Администрация Волгоградской области и Центр «Мой бизнес» Волгоградской области.

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